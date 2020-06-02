DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

Rusya'da yüksek vaka ve ölüm oranlarına rağmen normalleşme için adımlara hız veriliyor. Başkent Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi.

Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına da izin çıktı. Moskova'da yaşayanlar haftanın 3 günü saat 09.00’dan 21.00’a kadar yaşadıkların adreslerin 2 kilometre civarında açık havada gezebilecek.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.