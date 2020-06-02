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DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 16:19 | Son Güncelleme

Dünyada en fazla vaka sayısına sahip üçüncü ülke Rusya. Uzmanlar enfeksiyon oranının yüksekliği konusunda uyarıyor. Rus yetkililerse salgında zirvenin geçildiğini söylüyor. Normalleşme için adımlar atılıyor. Moskova'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'da vakaların hala arttığı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

Rusya'da yüksek vaka ve ölüm oranlarına rağmen normalleşme için adımlara hız veriliyor. Başkent Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi.

Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına da izin çıktı. Moskova'da yaşayanlar haftanın 3 günü saat 09.00’dan 21.00’a kadar yaşadıkların adreslerin 2 kilometre civarında açık havada gezebilecek.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

22 Nisan'da düzenlenmesi ertelenen anayasa değişikliği referandumunun da 1 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. Anayasa değişikliğinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yeniden aday olmasına imkan sağlayacağı belirtiliyor.

Ülkede normalleşme için adımlar atılırken Rus yetkililerin salgının zirve noktasını geçtiği yönündeki açıklamalarının doğruluğunu sorgulayanlar var.

Dünya Sağlik Örgütü de Rusya'da vakaların hala artığı uyarında bulundu.

Moskova'da karantinada olan virüs hastalarının evlerinden çıkmalarını engellemek için devreye sokulan dijital kontrol sistemi de tartışma konusu haline geldi.

Cep telefonlarına yüklenen uygulamanın evlerinden çıkmanlara da para cezası kestiği yönünde şikayetler var.

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