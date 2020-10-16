DSÖ: Ocak ayında ölüm oranları 5 kat artabilir

"Avrupa'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi halinde, ölüm oranları ocak ayında, nisan ayına göre dört, beş kat artabilir. Ayrıca vatandaşların yüzde 95'inin maske takması ve sosyal toplantılarda sıkı kontrollerin uygulanması halinde şubat ayına kadar kıta genelinde 280 binden fazla hayat kurtarılabilir."

Bu uyarılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'dan geldi.

"Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" dile getiren Kluge, Cenevre'de düzenlediği sanal basın toplantısında, koronavirüs vakalarının sürekli artması nedeniyle Avrupa'da birçok ülkede uygulanmaya başlayan kısıtlayıcı önlemlerin "kesinlikle gerekli" olduğunun altını çizdi.

Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatan Kluge, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını ve kıta genelinde günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

"VAKA SAYILARI 2-3 KAT ARTTI"

"Salgın, gidişatı kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız." diyen DSÖ Direktörü Kluge, pandeminin Avrupa'da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı "orantılı ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi" gerektiğini ifade etti.