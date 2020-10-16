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DSÖ: Ocak ayında ölüm oranları 5 kat artabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs tedbirleri gevşetilirse ocak ayında ölüm oranlarının 5 kat artabileceğini söyledi.

DSÖ: Ocak ayında ölüm oranları 5 kat artabilir

"Avrupa'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi halinde, ölüm oranları ocak ayında, nisan ayına göre dört, beş kat artabilir. Ayrıca vatandaşların yüzde 95'inin maske takması ve sosyal toplantılarda sıkı kontrollerin uygulanması halinde şubat ayına kadar kıta genelinde 280 binden fazla hayat kurtarılabilir."

Bu uyarılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'dan geldi.

"Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" dile getiren Kluge, Cenevre'de düzenlediği sanal basın toplantısında, koronavirüs vakalarının sürekli artması nedeniyle Avrupa'da birçok ülkede uygulanmaya başlayan kısıtlayıcı önlemlerin "kesinlikle gerekli" olduğunun altını çizdi.

Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatan Kluge, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını ve kıta genelinde günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

"VAKA SAYILARI 2-3 KAT ARTTI"

"Salgın, gidişatı kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız." diyen DSÖ Direktörü Kluge, pandeminin Avrupa'da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı "orantılı ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi" gerektiğini ifade etti.

Kluge, Avrupa'nın, artan vaka sayılarını engellemek için ekonomilerin kapatmaya zorlandığı mart ortası senaryosuyla karşı karşıya olmadığının altını çizerek, "Nisanda zirve noktasına kıyasla günde 2-3 kat daha fazla vaka kaydetmemize rağmen, 5 kat daha az ölüm gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

"ÖLÜM ORANLARI 4-5 KAT ARTABİLİR"

Ülkelerin salgın nedeniyle "kapatılması" yerine, önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önlemleri sıkılaştırmak için hiçbir zaman çok geç değil. Ancak elbette kesinlikle endişeliyiz. Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) en son çare olmalı. Neyin yapılabileceğini ve nelerin yapılması gerektiğini mart ayına göre çok daha iyi biliyoruz."

Tam karantinaya karşı çıkan Kluge, salgına karşı önlemlerin gevşetilmesi durumunda ise ölüm oranlarının ocak ayında geçen nisan ayına göre 4-5 kat artabileceği uyarısında bulundu.

El yıkama ve diğer hijyenik önlemlere uyulması gerektiğini tekrarlayan Kluge, maske takma oranının hala yüzde 60 olduğunu belirtti.

Kluge, "Avrupa'da maske takma oranının yüzde 95'e çıkması ve kamusal ve özel alanlardaki kalabalık toplanmaların önlenmesi durumunda, şubat ayına kadar Avrupa'daki 53 ülkede 281 bin kişinin virüsten ölmesinin önüne geçilebileceğine" işaret etti.

"Virüsün değişmediğini, daha fazla veya daha az tehlikeli hale gelmediğini" aktaran Kluge, artan vaka sayılarının en önemli nedenlerinden birinin de gençler arasında daha fazla test yapılması olduğunu söyledi.

Kluge, ölüm oranlarındaki düşüşte ise test sayılarındaki artışın etkili olduğunu kaydetti.

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