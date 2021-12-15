DSÖ: Omicron benzeri görülmemiş şekilde yayılıyor

Örgüt, ülkelere harekete geçmesi çağrısı yaptı.İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı yayılmaya ve endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Omicron'un benzeri görülmemiş bir oranda yayıldığı uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un 77 ülkede görüldüğünü, ancak varyantın "muhtemelen" daha fazla ülkeye yayıldığını söyledi. DSÖ Başkanı, "Omicron'un daha önce herhangi bir varyantta görülmeyen bir hızla yayıldığı" uyarısında bulundu.

Omicron şu anda ABD'deki vakaların yaklaşık yüzde üçünü oluşturuyor ve diğer ülkelerde de Omicron kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Omicron'la ilgili elde edilen ilk veriler, varyantın aşılara karşı dirençli olabileceğini ve Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, hatırlatma dozunun Omicron'a karşı koruyuculuğu artırdığına dikkat çekiyor.

Afrika'da vakalardaki rekor artışa rağmen ölüm oranlarının nispeten az olması konusundaki iyimserliğe karşı da uyaran DSÖ, bütün ülkeleri bulaşı dizginlemek ve sağlık sistemlerini korumak için hızlı hareket etmeye çağırdı. DSÖ uzmanı Bruce Aylward, "bunun hafif bir hastalık olduğuna dair sonuçlara varılmaması" yönünde uyarıda bulundu.

DSÖ yetkilileri, Omicron'un ilk tespit edildiği Afrika kıtasında düşük aşılama oranları nedeniyle yeni varyantların üreme ortamı bulduğuna dikkat çekti.

Ülkeler yeni önlemler açıklıyor

Öte yandan Omicron'ın hızlı yayılımı nedeniyle koronavirüs vakalarının son bir haftada en fazla arttığı Avrupa ülkelerinde çeşitli önlemler alıyor. Hollanda ilkokulları erken tatil edeceğini açıkladı ve Omicron nedeniyle geceleri kapanma kararını uzattı.

İngiltere'de ise Omicron nedeniyle getirilecek yeni kısıtlamalarla ilgili parlamentoda yapılan oylamada iktidardaki Muhazakar Parti'den 100 milletvekili ret oyu verdi. Önlemler ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteği ile parlamentodan geçti.

Almanya'da da aşısızların dışarı çıkmasına kısıtlamalar getirilmişti.

AFP / SSB, HS

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