DSÖ: Pandemi antlaşmasının zamanı geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 74’üncü Dünya Sağlık Asamblesi’nin son gününde yaptığı açıklamada, üye ülkeler tarafından öngörülen kapsamlı reformların bir parçası olarak pandemiye hazırlığı artırma amaçlı uluslararası bir anlaşma konulu müzakereleri bu yıl başlatma çağrısında bulundu.

"BU FİKRİN ZAMANI GELDİ"

Ghebreyesus, "Hem DSÖ’nün hem de küresel sağlık güvenliğini güçlendirmek için en çok yapacağına inandığım tek tavsiye, pandemiye hazırlıklı olma ve müdahale konusunda bir antlaşma önerisidir. Bu fikrin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler’in Covid-19 yanıtını mevcut düzeyde sürdürmek için "ciddi bir güçlükle" karşılaştığını ve sürdürülebilir ve esnek fon gerektirdiğini ifade etti.

DSÖ’nün 194 üye ülkesinden sağlık bakanları, hem DSÖ’nün hem de ülkelerin yeni virüsleri içerme kapasitesini güçlendirmek için bağımsız uzmanlar tarafından yapılan reformlar için tavsiyeleri incelemeye karar verdi. Bakanlar, pandemi antlaşması müzakerelerini başlatıp başlatmamaya karar vermek için 29 Kasım’dan itibaren bir araya gelecekler.