DSÖ: Pandemi hızlanıyor, zirveye varmadık

DSÖ, virüsün hava yoluyla bulaşmasına ilişkin bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgınının yavaşladığına dair elde bir işaret olmadığını açıkladı. DSÖ Genel Girektörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Salgın hızlanıyor ve biz pandeminin zirvesine kesinlikle ulaşmadık” dedi.

Hafta sonu dünya genelinde 400 bin yeni vaka kaydedildiğini söyleyen Ghebreyesus, "Ölümlerin sayısı küresel olarak dengelenmiş gözükse de gerçekte bazı ülkeler ölümlerin sayısını azaltmada belirgin bir ilerleme kaydederken diğer bazı ülkelerde ölümler hala artışta" diye konuştu. Ghebreyesus virüsün "dünyayı rehin aldığını" söyledi.

Çin’de geçen yıl Aralık ayında patlak veren COVID-19 pandemisinde şimdiye kadar 538 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan insanların sayısı ise dünya genelinde 11 milyon 600 bini geçti.

Virüs havada uzun saatler asılı kalabiliyor

DSÖ öte yandan, virüsün hava yoluyla yayılmasına ilişkin yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. 239 uluslararası bilim insanının katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 hava yoluyla iki metreden daha uzağa kadar taşınabiliyor. Virüse yakalanan bir kişi soluk alıp verdiği zaman havaya da su damlacıkları bırakıyor. Beş mikrometrenin altındaki damlacıklar havada birkaç saat boyunca asılı kalabiliyor ve onlarca metre yol alabiliyor.