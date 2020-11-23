DSÖ: Pandemide tünelin sonu göründü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronaya karşı geliştirilen aşılardan elde edilen etkilerle ilgili gelen son haberlerin pandeminin sona ereceğine olan inancı arttırdığını söyledi.

Tedros, Pazartesi günü DSÖ'nün merkezi Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Aşıların test aşamalarından elde edilen son olumlu verilerle, bu uzun, karanlık tünelin sonunda ışık daha parlak hale geldi" dedi.

"Aşıların, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle birlikte, Covid-19 pandemisini sona erdirmeye yardımcı olacağı konusunda gerçek bir umut oluştu" diye konuşan Tedros, varlıklı ülkeleri yoksul ülkeleri desteklemek için daha fazla maddi kaynak ayırmaya çağırdı.

"Bu bir hayır işi değil" şeklinde konuşan Tedros, "Covid-19 pandemisini durdurmanın ve küresel ekonomiyi yeniden canlandırmanın en hızlı ve en akıllı yolu" dedi.

DSÖ, hızlandırılmış aşı programı kapsamında büyük miktarda aşı, test ve ilaç satın almak ve halka ulaşımını sağlamak için acilen 4 milyar 300 milyon dolara (3,6 milyar Euro) ihtiyaç duyuyor. Yapılan hesaplamalara göre gelecek yıl ise 23 milyar 800 milyon dolar daha gerekecek.

DPA/TY,HS

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