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DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı yaklaşık 15 milyon

05.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin 2020 ve 2021 yıllarında dünya genelinde yol açtığı can kaybını yaklaşık 14 milyon 900 olarak açıkladı.

DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı yaklaşık 15 milyon

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021 yıllarında korona pandemisinde ölenlerin sayısını yaklaşık 14 milyon 900 bin olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgüt, bu sayıya Covid-19 hastalığından ölenlerin yanı sıra pandemi nedeniyle hastanelerdeki doluluk yüzünden tedavi göremeyen ve başka hastalıklardan hayatını kaybedenlerin de dahil olduğunu açıkladı.

DSÖ'nün açıkladığı sayı, şimdiye kadar üye ülkelerin resmi olarak bildirdiği can kaybı sayısının yaklaşık üç katı. 2020 ve 2021 yıllarında DSÖ'ye Covid-19'dan yaklaşık 5 milyon 420 bin ölüm bildirildi, bu sayı 2022 yılında ise 6 milyon 240 bine yükseldi.

DSÖ açıklamasında bilançonun artmasında bazı ülkelerde ölü sayısının doğru bir biçimde kayıt altına alınmamasının da rol oynadığı belirtildi. Şimdiye kadar sayılmayan can kayıplarının yarıdan fazlasının Hindistan'da olduğu ifade ediliyor. Mayıs ve Haziran 2021'de can kaybının zirveye çıktığı Hindistan'da yaklaşık 4 milyon 700 bin kişi koronadan hayatını kaybetti.

Sağlığa daha fazla yatırım talebi

DSÖ öte yandan, pandemi gibi kriz dönemlerinde tedavilerin aksamaması için hükümetlerden sağlığa daha fazla yatırım yapmalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) de koronavirüs pandemisine bağlı ölümlerin sayısını 2021 yılı sonu itibarı ile 15 milyon 400 bin olarak tahmin etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, korona kısıtlamalarının dünya genelinde ölüm sayılarını belirgin bir biçimde düşürdüğünü de kaydetti. Evden çalışma nedeniyle geçen yıllarda trafikte can kaybı ya da iş kazalarının daha az olduğu belirtiliyor.

Reuters,AFP,dpa / EC,ET

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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