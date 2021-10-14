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DSÖ: Pandemiyle mücadele edilirken veremden ölenlerin sayısı arttı

14.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona pandemisi, dünya genelinde tüberküloz (verem) hastalarının tedaviye erişimini olumsuz etkiledi.

DSÖ: Pandemiyle mücadele edilirken veremden ölenlerin sayısı arttı

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında veremden ölenlerin sayısını 1,5 milyon olarak açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde tüberkülozdan (verem) ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde kamuoyunda açıklanan yeni raporuna göre 2020 yılında veremden ölenlerin sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak kaydedildi. DSÖ verilerine göre, 2019 yılında dünya genelinde veremden ölenlerin sayısı yaklaşık 1,4 milyon olaraak kayıtlara geçmişti.

Veremden ölümlerin artmasında koronavirüs pandemisinin rol oynadığı belirtiliyor. Pandemiyle mücadelenin öncelik haline gelmesiyle verem hastalarının tedaviye erişiminin zorlaştığı, birçok ülkede kaynakların korona ile mücadeleye ayrıldığı kaydediliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus veremle savaşta yıllardır elde edilen kazanımların bu nedenle kaybedildiğini söyledi.

Vaka sayısı da arttı

DSÖ'nün açıkladığı sayılara göre ölümler, verem hastalarının çok olduğu Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya, Bengladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin aralarında olduğu 30 ülkede arttı. Tahminlere göre vereme yakalananların ve ölenlerin sayısı 2021 ve 2022 yıllarında daha da artacak. Pandemi öncesindeki 2019 yılında 7,1 milyon olan yeni vaka sayısı resmi kayıtlara göre 2020'de 5,8 milyona düşmüş olsa da aynı dönemde bildirilmeyen vakaların 2,9 ila 4,1 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Hedeflerin gerisinde kalındı

Rapora göre tüberküloza karşı alınan önlemlerin finansmanı ve ölüm sayılarının düşürülmesi konusunda belirlenen uluslararası hedeflerin gerisinde kalındı. Birleşmiş Milletler'in bir deklarasyonuna göre 2018-2020 yılları arasında dünya genelinde 40 milyon verem hastasının tedavi altına alınması ve en az 30 milyonun önleyici tedavi (profilaksi) alması hedefi konmuştu. Bunun içinse her yıl en az 13 milyar doların teşhis, terapi ve bakım masraflarına ayrılması ve 2 milyar doların da araştırmaya ayrılması gerekiyor.

Tüberküloz bakterilerinin akciğere yerleşmesiyle oluşan hastalığın semptomları arasında güçsüzlük, geceleri terleme, kilo kaybı, öksürük ve kanlı balgam çıkarma bulunuyor. Antibiyotik ilaçlarıyla yapılan tedavi ancak aylarca sürdürüldükten sonra başarılı olabiliyor.

KNA, epd / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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