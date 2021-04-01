HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ Ramazan'da vaka artışına karşı uyardı

DSÖ Ramazan'da vaka artışına karşı uyardı

01.04.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmet El Mandhari, Ramazan ayında Arap ülkelerinde vaka artışı olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmet El Mandhari, Ramazan ayında Arap ülkelerinde koronavirüs vakalarında artış olabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. El Mandhari, "Durum düzelme göstermeyecek ve pek çok ülkede endişe verici şekilde gelişmeler kaydediliyor" diye konuştu.

Ramazan ayının, şu günlerde idrak edilecek olan Hristiyanların Paskalya Bayramı gibi enfeksiyon rakamlarında artışı da beraberinde getirebileceğini hatırlatan DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü, "Biliyoruz, bunlar kutlanması gereken önemli bayramlar, ancak kendinizi ve başkalarını koruyunuz" çağrısında bulundu.

Bu sene Hristiyanların en kutsal bayramı olan, İsa'nın dirildiği gün inancı ile kutlanan Paskalya, Yahudilerin Pesah Bayramı ve Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı birbirine çok yakın döneme denk geliyor. Ülkeler ve bölgeler arasında minimal fark olsa da bu sene Ramazan ayının ilk orucu Türkiye'de 13 Nisan'da tutulacak. İftar ve sahurda ailelerin bir araya gelmesi, toplu hatim indirme veya teravih namazları kılınmasi gibi ibadetlerin enfeksiyon riskini artıracağı bildiriliyor.

Toplu iftar ve sahur yok

Mısır, normalde Ramazan ayında köklü geleneğe sahip toplu iftar ve sahurların geçen sene olduğu gibi yasaklandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu sene toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasaklanacağını duyurdu.

Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamlarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyeceğini, ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin de sadece paket servisle sınırlandırılacağını duyurmuştu.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Eurovision Şarkı Yarışması hakkında önemli kararEurovision Şarkı Yarışması hakkında önemli karar
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

İngiltere'de ilk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

İlk kez bir polis 'terör' davasında suçlu bulundu

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

Oğul Biden'dan itiraf: Kazandığım paraları uyuşturucu ve alkole harcadım

Oğul Biden'dan itiraf: Paraları uyuşturucu ve alkole harcadım

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

Biden uçağa binerken yine düşme tehlikesi geçirdi

DSÖ’den iki Çin aşısıyla ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

DSÖ’den iki Çin aşısıyla ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

Rahip, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi!

Rahip, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.