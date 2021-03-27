DSÖ sahte Covid-19 aşısı satışlarına karşı uyardı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediğin basın toplantısında, dünya genelinde suç örgütlerinin karşılanmamış koronavirüs (Covid-19) aşı taleplerinden yararlanma potansiyeline karşı endişeli olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ TEKLİFLER

Ghebreyesus, dünya genelinde bazı sağlık bakanlıklarının, ulusal düzenleyici makamların ve kamu ihale kuruluşlarının Covid-19 aşılarının tedariki hususunda şüpheli teklifler aldığına dikkat çekti. Bazı sahte ürünlerin, internet üzerinden Covid-19 aşısı olarak satıldığını belirten Direktör Ghebreyesus, "Suç örgütleri tarafından yeniden kullanılmalarını önlemek için kullanılmış ve boş aşı şişelerinin, güvenli bir şekilde imha edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm insanları, devlet tarafından yürütülen aşılama programları dışında aşı satın almamaya çağıran Ghebreyesus, "Bu programların dışındaki herhangi bir aşının kalitesiz veya sahte olabilir ve potansiyel olarak ciddi zararlara neden olabilir" dedi.

Aynı zamanda ülkeleri ve bireyleri, şüpheli Covid-19 aşılarının satışına karşı dikkatli olmaya ve bu aşıları DSÖ’ye veya ulusal makamlara bildirmeye çağıran Direktör Ghebreyesus, “Bilgi akışı, küresel tehditleri belirlemek, haritalamak ve aşılara olan güveni korumak için önemlidir” diye konuştu.