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DSÖ sahte Covid-19 aşısı satışlarına karşı uyardı

27.03.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, birçok kuruluşun ve bakanlığın koronavirüs aşılarının tedariki hususunda şüpheli teklifler aldığını belirterek sahte aşı satışlarına karşı uyarıda bulundu.

DSÖ sahte Covid-19 aşısı satışlarına karşı uyardı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediğin basın toplantısında, dünya genelinde suç örgütlerinin karşılanmamış koronavirüs (Covid-19) aşı taleplerinden yararlanma potansiyeline karşı endişeli olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ TEKLİFLER

Ghebreyesus, dünya genelinde bazı sağlık bakanlıklarının, ulusal düzenleyici makamların ve kamu ihale kuruluşlarının Covid-19 aşılarının tedariki hususunda şüpheli teklifler aldığına dikkat çekti. Bazı sahte ürünlerin, internet üzerinden Covid-19 aşısı olarak satıldığını belirten Direktör Ghebreyesus, "Suç örgütleri tarafından yeniden kullanılmalarını önlemek için kullanılmış ve boş aşı şişelerinin, güvenli bir şekilde imha edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm insanları, devlet tarafından yürütülen aşılama programları dışında aşı satın almamaya çağıran Ghebreyesus, "Bu programların dışındaki herhangi bir aşının kalitesiz veya sahte olabilir ve potansiyel olarak ciddi zararlara neden olabilir" dedi.
Aynı zamanda ülkeleri ve bireyleri, şüpheli Covid-19 aşılarının satışına karşı dikkatli olmaya ve bu aşıları DSÖ’ye veya ulusal makamlara bildirmeye çağıran Direktör Ghebreyesus, “Bilgi akışı, küresel tehditleri belirlemek, haritalamak ve aşılara olan güveni korumak için önemlidir” diye konuştu.

AŞI BEKLEYEN 20 ÜLKE KALDI

Dünya genelinde tüm ülkelerde Covid-19’a karşı aşılamanın, yılın ilk 100 günü içinde başlaması için ülkelere birlikte çalışmaları çağrısında bulunduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "177 ülke aşılamaya başladı ve COVAX yalnızca 1 ay içinde 61 ülkeye, 32 milyondan fazla aşı dağıttı" ifadelerini kullandı. Şu anda yılın 100. gününe ulaşılmasına sadece 15 gün kaldığını kaydeden Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya başlayabilmek için hala aşı bekleyen 36 ülke var. Bunlardan 16’sının ilk dozlarını COVAX’tan önümüzdeki 15 gün içinde alması planlanıyor. Geriye aşı bekleyen 20 ülke kaldı" dedi.

10 MİLYON DOZ İHTİYACI

Ghebreyesus açıklamasında, ikili anlaşmaların, ihracat yasaklarının, aşı milliyetçiliğinin ve aşı diplomasisinin, arz ve talepte büyük eşitsizliklerle birlikte pazarda çarpıklıklara neden olduğunu kaydetti. COVAX’ın, acilen 10 milyon doza ihtiyacı olduğunu belirten Ghebreyesus, DSÖ Acil Kullanım Listesine sahip olan ülkelerden ellerinden geldiğince çok doz bağışlamalarını ve üreticilerden bu aşı dozlarını hızla bağışlamalarını talep etti. DSÖ Acil Kullanım Listesi için değerlendirme sürecinde farklı aşamalarda 4 aşı daha olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bunlardan en az birini Nisan ayı sonuna kadar onaylamayı planlıyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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