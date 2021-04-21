DSÖ salgını bitirmek için 'ama' şerhiyle tarih verdi!

Günlük basın toplantısında konuşan DSÖ başkanı, "Eğer imkanlarımızı etkili ve adil bir şekilde kullanırsak, küresel çapta bu salgını bir kaç ay içinde kontrol altına almamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, virüsün daha bulaşıcı türünden dolayı 25-59 yaş aralığındaki grupta artan vaka sayılarının da alarm verdiğini söyledi.

Genel sekreter, "1 milyon can kaybı 9 ayda kaydedildi, 4 ay sonrasında 2 milyona çıktı, 3 ayda ise can kaybı 3 milyon oldu" diyerek ölümlerdeki artışın hızına da dikkat çekti.

Ghebreyesus, geçen haftaki bir açıklamasında pandeminin sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunmuş fakat tünelin sonunda ışığın göründüğünü de ima etmişti. Ghebreyesus, "İyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." demişti.

AŞI PASAPORTU ŞART KOŞULMAMALI

Öte yandan DSÖ Acil Durum Komitesi'nin gündeminde ise uluslararası boyutta tartışılan aşı pasaportu vardı. Komite, uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu gösterilmesinin zorunlu olmamasını önerdi.

Bağımsız uzmanlardan oluşan heyetin hazırladığı raporda, koronavirüs aşısının bulaşı engellediğine dair yeterli verinin olmadığı belirtildi, aşılama kampanyalarındaki eşitsizliğe de vurgu yapıldı.

Raporda, "Aşı pasaportunu zorunlu kılmanın varolan eşitsizliği derinleştireceğini ve seyahat özgürlüğünde de adaletsizliğe yol açacağını anlamak gerekiyor" denildi.



