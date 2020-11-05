DSÖ salgının Avrupa'daki hızından endişeli

DSÖ salgının Avrupa'daki hızından ötürü endişeli olduklarını duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün Avrupa’da yayılma hızından dolayı endişeli olduklarını duyurdu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada yeni vaka sayısında "bir patlama" yaşandığını söyledi. Kluge koronavirüs vakalarındaki ölüm oranlarının da kademeli bir biçimde arttığını söyledi.

Kluge Avrupa ülkelerine pandeminin yayılımını azaltmak için "hedef gözeterek ölçülü tedbirler alma" çağrısında bulundu. Okulların "sonuna kadar" açık kalması gerektiğini savunan Kluge sınıfta derslerden en son olarak vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

AFP'nin sayımına göre Avrupa kıtasındaki koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 600 bini geçerken toplam can kaybı da 293 bini geride bıraktı. Mart ve nisan aylarında pandeminin merkez üssü durumundaki Avrupa yaz mevsimindeki azalma sonrasında ekim ayından bu yana yine dünyada en çok yeni vaka kaydedilen kıta konumunda.

Geçen haftaki rakamlara göre tüm dünyada yaklaşık 517 bin günlük yeni vaka kayıtlara geçerken 277 bin ile bunların yarıdan fazlası Avrupa ülkelerinde tespit edildi. Enfeksiyonun yayılma hızı da haftadan haftaya artıyor. Geçen hafta kaydedilen yeni vaka sayısı bir önceki haftadan yüzde 20 oranında daha fazla. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Bir önceki hafta 14 bin 403 ölüm kayıtlara geçerken geçen hafta koronavirüsten ölenlerin sayısı yüzde 50'lik bir artışla 21 bin 500 oldu.