DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, salgına karşı aşılama kampanyaları da hızla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına alınabileceğini belirtti.

"YOĞUN BAKIM ÜNİYELERİ DOLUP TAŞIYOR"

Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını, seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yoğun bakımdaki doluluk oranına değinen Ghebreyesus, "Ama şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir” dedi.

"İYİMSER OLMAK İÇİN BİRÇOK NEDENMİZ VAR"

Covid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölümlerdeki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor” dedi.