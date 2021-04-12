HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

12.04.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, salgına karşı aşılama kampanyaları da hızla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına alınabileceğini belirtti.

CHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyorCHP'li Öztrak: Yoğun bakım servisleri alarm veriyor

"YOĞUN BAKIM ÜNİYELERİ DOLUP TAŞIYOR"

Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını, seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yoğun bakımdaki doluluk oranına değinen Ghebreyesus, "Ama şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir” dedi.

"İYİMSER OLMAK İÇİN BİRÇOK NEDENMİZ VAR"

Covid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölümlerdeki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor” dedi.

Ghebreyesus, virüsün yayılmasının ana nedeninin halk sağlığı önlemlerindeki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık olduğunu aktardı. Bazı ülkelerde salgının yayılmaya devam etmesine rağmen restoran ve gece kulüplerinin dolu, pazarların açık ve kalabalık olduğunu ifade eden Ghebreyesus, söz konusu ülkelerde yalnızca birkaç kişinin salgına karşı önlem aldığına dikkat çekti. Gençler arasında Covid-19 salgınının ciddiye alınmadığına değinen Ghebreyesus, “Bazı insanların nispeten genç olduklarında Covid-19’a yakalanmalarının önemli olmadığı yaklaşımını benimsediği görünüyor" dedi.

DSÖ Ekip Lideri Maria van Kerkove ise, salgının katlanarak büyüdüğüne dikkat çekerek, geçen hafta dünya genelinde vakaların yüzde 9 artığını ve vaka artışının art arda yedinci hafta devam ettiğini ifade etti. Kerkove ayrıca, Covid-19’a bağlı can kayıplarında yüzde 5 artış yaşandığını açıkladı.

Dünya genelinde vaka sayısı 136 milyon 772 bin 601’e, toplam can kaybı ise 2 milyon 951 bin 864’e ulaştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi WHO Dünya Sağlık Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.