DSÖ: Salgınla mücadelede dönüm noktasındayız

Kluge ayrıca virüsün mutasyonlu halinin daha bulaşıcı olduğunu ancak daha tehlikeli olmadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın yeni yılın bu ilk günlerinde, koronavirüsle mücadelede önemli bir dönüm noktasında olduğunu dile getirdi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlediği sanal basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Kluge, "An itibariyle pandeminin gidişatı açısından bir dönüm noktasındayız" ifadesini kullanarak, artık hem hastalık hakkında çok daha fazla bilgiye hem de salgına karşı aşı gibi yeni gereçlere sahip olunduğunu belirtti.

Bilim ve siyaset dünyası ile farklı alanlardaki kişilerin bir araya gelerek, koronavirüse geri adım attırmak için bir bir birlik kurmaları gerektiğini vurgulayan Kluge, "2021'e mücadele etmeye hazır bir halde girdik ve tam da öyle oldu" dedi. DSÖ Avrupa Direktörü, koronavirüs salgını ile ilgili olarak şu an mücadele edilmesi gereken başlıca konunun, ilk olarak 2020'nin sonuna doğru İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyona uğramış hali olduğunu bildirdi.