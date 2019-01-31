HABER

DSÖ: Suriye'de çocuklar soğuktan ölüyor

31.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta soğuk hava nedeniyle iki ay içerisinde 29 çocuğun öldüğünü açıkladı.

DSÖ: Suriye'de çocuklar soğuktan ölüyor

Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebekler da var.Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava koşulları, kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukları olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, son iki ay içerisinde bölgede yer alan el-Hor sığınmacı kampında aralarında yeni doğan bebeklerin de olduğu 29 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Çocukların aşırı ısı kaybı sonucu oluşan hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı operasyonu nedeniyle Deyr ez Zor bölgesinde 23 bin kişinin evlerini terk ederek, el-Hol kampına yerleştiği belirtiliyor. Ekipler yeni gelenleri sağlık kontrolünden geçirip, gerekli aşıları yapıp, ihtiyacı olan çocukları hastaneye yönlendirdiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye Temsilcisi olan Elizabeth Hoff, "El-Hol kampındaki durum içler acısı. Aileleri güvenli bir yer ararken çocuklar hipotermi sonucu ölüyor" sözleriyle bölgedeki son durumu anlattı.

Birleşmiş Milletler, 33 bin kişinin barındığı kampta durumun kritik seviyeye ulaştığını belirterek, sığınmacı kampına erişim sağlamak istiyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni gelen binlerce kişinin, çadır, battaniye ve ısıtma olmadan kampın açık alanında konaklamak zorunda kaldığını söylüyor.

Bölgeye yardım ulaştırmak da oldukça güç. Kampa ulaşmanın ve kampı çevreleyen yolları kullanmanın bürokratik engellere ve güvenlik kısıtlamalarına takıldığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılması için taraflara çağrıda bulunuyor.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
İran yeniden ticaret yapabileceği için memnunİran yeniden ticaret yapabileceği için memnun
Pelosi Israrlı: ‘Anlaşmada Duvar Parası Olmayacak’ Pelosi Israrlı: ‘Anlaşmada Duvar Parası Olmayacak’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guaido'ya göre Venezuela’da iç savaş riski yok!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü

Domuz gribi kabusu! Ülke çapında 100'den fazla ölü var!

Suriye'de en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti!

Suriye'de en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti!

AP'den şoke eden Venezuela kararı

AP'den şoke eden Venezuela kararı

Muhalif liderden 'darbe' itirafı

Muhalif liderden 'darbe' itirafı

Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.