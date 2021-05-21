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DSÖ, Türkiye'yi 'azalan trend listesi'ne aldı!

21.05.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, haftalık olarak açıkladığı yeni grafik kapsamında Türkiye’yi koronavirüs ile ilgili vaka ve can kaybı trendinde ‘azalan’ listesine aldı. 14 gün içerisinde vaka sayısının yüzde 61,6 azaldığı açıklanan grafikte Türkiye birçok AB üyesini geride bıraktı.

DSÖ, Türkiye'yi 'azalan trend listesi'ne aldı!

Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Avrupa Kıtası ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DÜŞÜŞ YÜZDE 28

Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayuıları yüzde 21 düşerken Türkiye’de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü de vaka sayılarını ve eğilimleri inceleyerek derlediği raporunda, Türkiye’yi Covid-19 ile ilgili ‘azalan trend’ listesine aldı.

61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içerisinde vaka sayısındaki yüzde 61,6’lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

27 AB ÜLKESİNİN 26'SINI GEÇTİ

27 AB ülkesi içerisinde sadece Malta’nın gerisinde kalan Türkiye’de geçtiğimiz hafta boyunca 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,2 oldu.

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Turizm sezonunun başladığı şu günlerde ülkelerin tek tek seyahat izni verdikleri yerleri açıklamasıyla koronavirüs verileri değer kazanırken, İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeye dahil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü Türkiye

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