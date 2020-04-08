DSÖ: Türkiye'deki tırmanıştan endişeliyiz

Avrupa'da yeni vakaların sayısının arttığını kaydeden Kluge, bu sabah itibarıyla 687 bin 236 vaka tespit edildiğini, 52 bin 824 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu veriler, 53 ülke ve 7 bölgeyi kapsıyor.

Almanya'da da alınan önlemler sayesinde 10 gün içinde vaka sayısının düşmeye başladığını belirten Kluge, Almanya'da ölüm oranının ve hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu kaydetti. Kluge'nin verdiği bilgilere göre, Almanya'da ölüm oranı yüzde 1,3 ve yaş ortalaması 49 olarak kaydedildi. Kluge, buna neden olarak hastalığa yakalanan nüfusu ve ülkede yaygın bir şekilde uygulanan testleri gösterdi.

Kluge, bütün ülkelere çağrıda bulunarak sağlık personelinin korunmasını, desteklenmesi ve güçlendirilmesini tavsiye etti.

DW/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

