DSÖ üç ülkeyi örnek gösterdi

DSÖ, sürü bağışıklığını "çok tehlikeli bir hesap" diye nitelendirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs kısıtlamaları gevşetilirken "son derece dikkatli olunması" gerektiği uyarısında bulundu. DSÖ, Almanya, Güney Kore ve Çin'in koronavirüsle mücadelede yaptıkları hazırlıklar ve aldıkları önlemleri örnek gösterdi.

Pazartesi günü internet üzerinden verilen brifingde konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona kısıtlamalarını kaldırmanın "karmaşık ve zor" bir iş olduğunu söyledi. Tedros, kısıtlamaların "yavaş ve istikrarlı" bir biçimde gevşetilmesinin kilit önem taşıdığını kaydetti.

Vaka takibinin önemine vurgu

Genel Direktör Tedros, Almanya, Güney Kore ve Çin'in, vakalar yeniden patlak verdiği takdirde durumu kontrol altına alabilecek sistemlere sahip olduğunu söyledi. DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan da, Almanya ve Güney Kore'nin hazırlıklarını överek her iki ülkenin de ortaya çıkan yeni enfeksiyonların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Bu ülkelerin vaka takip sistemleri sayesinde vaka sayılarındaki olası artışları baskılayabileceğini kaydeden Ryan, bunun büyük ikinci dalgaların önlenmesi için kilit önem taşıdığını vurguladı.