DSÖ: “Ukrayna’da Sağlık Tesislerine Saldırılar Oldu”

Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna’nın bazı sağlık tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus sağlık tesislerine saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söylerken Ukrayna’da sivil bölgelere yönelik saldırıların arttığı belirtiliyor.

Ghebreyesus, sağlık tesislerine saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu da kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı sağlık tesislerine ya da çalışanlarına saldırıların tıbbi tarafsızlığın ihlali olduğunu vurguladı.

Bu arada Rusya’nın sivil bölgeleri ayrım gözetmeksizin hedef aldığı yönünde haberler artmaya devam ediyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen görüntüler ve can kayıplarının sürekli artması da bunu kanıtlar nitelikte.

Rusya ise askeri hedefleri hedef aldığını kaydediyor.

Rusya’nın askeri alanda Ukrayna’da istediğini şu ana kadar elde edemediği ve taktik değiştirerek sivil bölgeleri de hedef almaya başladığı yorumları yapılıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’da yaklaşık 400 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada kuşatma altındaki Mariupol kentinde yetkililer sivilleri tahliye etmeye çalışıyor.

Pazar günü ateşkes bölgede yeniden devrede.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Reuters’a yaptığı açıklamada Ruslar’ın ölü ve yaralıları saymalarına bile izin vermediğini, topçu ateşinin durmadığını belirtti. Boychenko, “bizi yok ediyorlar” ifadesini kullandı.

Cumartesi günü yürürlükte olması planlanan ateşkes çökmüş, iki taraf birbirlerini suçlamıştı.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rus roketlerinin Vinnytsia’daki sivil havaalanını tamamen tahrip ettiğini belirtti.

Zelenski, Rusya’nın Odessa’yı bombalamayı planladığını da kaydetti ve bunun savaş suçu olacağını vurguladı.

Bu arada ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’e yönelik yoğun topçu ateşi olduğu yönünde bilgiler geliyor.

Rus işgali nedeniyle komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler’e göre durum böyle devam ederse bu sayı 4 milyona yükselebilir.

Ukrayna ordusu çatışmalarda 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 88 Rus savaş uçağının da düşürüldüğünü belirtiyor.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde Visa ve Mastercard da Rusya’da kredi kartı işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

