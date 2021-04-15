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DSÖ uzmanı: Covid-19 yakın zamanda bitmeyecek

15.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 özel elçisi David Nabarro, koronavirüsün olmadığı bir dünyaya henüz yakın olunmadığını söyledi. Royal College of Physicians of Edinburgh sempozyumuna hitaben yaptığı konuşmada Nabarro, Covid-19 dolaşımını sürdürürken yeni varyantların "düzenli" bir olay olacağını söylerken, "Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi" dedi.

DSÖ uzmanı: Covid-19 yakın zamanda bitmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı, Covid 19’un dünya çapında artmasıyla, virüsün "bitmeye yakın olmadığı" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 özel elçisi olarak görev yapan Dr David Nabarro, Covid-19'un olmadığı bir dünyaya henüz yakın olunmadığını söyledi.

Dr David Nabarro, "Dünyanın kendisini bu salgından ‘aşılayabileceğinden’ yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.

Royal College of Physicians of Edinburgh sempozyumuna hitaben yaptığı konuşmada Nabarro, Covid-19 dolaşımını sürdürürken yeni varyantların "düzenli" bir olay olacağını söylerken, "Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi" ifadelerini kullandı.

‘HER HAFTA 4,5 MİLYON VAKA VE BİRÇOK CAN KAYBI GÖRÜYORUZ’

Konuşmasında vaka sayılarına vurgu yapan Nabarro, "Her hafta dört buçuk milyon vakanın rapor edildiğini gördük ve bunların çok fazla küçümsendiğini görüyoruz” derken "Hala gerçekten önemli sayıda can kaybı görüyoruz. Vurgulamak istediğim şey, salgının her yerde artması” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin aşılamaya erken başlaması ve sosyal hayat kısıtlamalarını gevşetmesi üzerine konuşan Dünya Sağlık Örgütü uzmanı, "İngiltere'nin şu anki durumu dünyanın mevcut durumuna aykırı. Lütfen bu salgının sona erdiğini düşünmeyin çünkü bitmedi” şeklinde konuştu.

‘ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM EN HIZLI YAYILAN VİRÜSLERDEN BİRİ’

“Vaka sayıları eğer azaltılmazsa, hastalığın yeni dalgalarını görürüz ve ardından patlayıcı artışlar meydana gelir” diyen Dr. Nabarro, bunun şimdiye kadar üzerinde çalıştığı "en hızlı yayılan virüslerden biri" olduğunu söyledi.

Dr David Nabarro, "Enfeksiyon sayılarının iki katına çıkma süresi, fiziksel mesafe, maskeler, hijyen hassasiyeti ve izolasyon sayesinde sayesinde büyük ölçüde yavaşladı” derken “İnsanların tavırları vaka sayılarını azalttı” şeklinde konuştu.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi WHO Dünya Sağlık Örgütü

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