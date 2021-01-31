DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor

Koronavirüs salgının nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere bir süredir Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları incelemelerini sürdürüyor. DSÖ uzmanları, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde geçen yılın Ocak ayından bu yana kapalı olan Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Çinli bekçilerin, uzman ekip için balık pazarının kilitli kapılarını açtığı, ekibin otomobillerle içeri girmesinin hemen ardından da yeniden kapattığı bildirildi.

DSÖ uzmanları yaklaşık iki hafta önce Vuhan'a gitmiş ve kurallar gereği iki hafta karantinada kalmıştı. 14 günlük karantina süresi perşembe günü dolan uzmanlar öncelikle ilk Covid-19 hastalarının tedavi edildiği Vuhan'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

Çin hükümetinin pandeminin başındaki olası ihmallerini açığa çıkarma endişesinden ötürü DSÖ misyonunun incelemeleri Çin'de çekimserlikle karşılanıyor. Araştırmacıların incelemelerini hangi doğrultuda ve nerelerde yürüteceği hakkında Çinli makamlar tarafından bilgi verilmezken, DSÖ uzmanlarının Twitter'de yaptıkları paylaşımlarla incelemeler ile ilgili bilgi edinmek mümkün olabiliyor.