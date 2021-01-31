HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor

DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor

31.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DSÖ uzmanları Çin'de koronanın kaynağını arıyor

Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırmak için Çin'e giden DSÖ uzmanları virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgının nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere bir süredir Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları incelemelerini sürdürüyor. DSÖ uzmanları, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde geçen yılın Ocak ayından bu yana kapalı olan Huanan Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Çinli bekçilerin, uzman ekip için balık pazarının kilitli kapılarını açtığı, ekibin otomobillerle içeri girmesinin hemen ardından da yeniden kapattığı bildirildi.

DSÖ uzmanları yaklaşık iki hafta önce Vuhan'a gitmiş ve kurallar gereği iki hafta karantinada kalmıştı. 14 günlük karantina süresi perşembe günü dolan uzmanlar öncelikle ilk Covid-19 hastalarının tedavi edildiği Vuhan'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

Çin hükümetinin pandeminin başındaki olası ihmallerini açığa çıkarma endişesinden ötürü DSÖ misyonunun incelemeleri Çin'de çekimserlikle karşılanıyor. Araştırmacıların incelemelerini hangi doğrultuda ve nerelerde yürüteceği hakkında Çinli makamlar tarafından bilgi verilmezken, DSÖ uzmanlarının Twitter'de yaptıkları paylaşımlarla incelemeler ile ilgili bilgi edinmek mümkün olabiliyor.

Pandemiye dönüşen koronavirüs salgınının ilk vakaları 2019 yılında Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Bazı araştırmacılar SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün, Huanan Balık Pazarı'nda yarasalardan insanlara bulaşmış olabileceği tezini savunuyor. Ancak, hangi hayvanın virüsün insanlara bulaşmasında aracı rolü oynadığı henüz bilinmiyor. DSÖ ekibinin Çin'deki araştırmalarının bu sorunun yanıtının bulunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

2 milyonun üzerinde ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 220 bin 757'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 102 milyon 615 bin 797 olarak kayda geçti. Son dönemde virüsün daha hızlı bulaştığı açıklanan varyantlarının da ortaya çıkması pandemiye ilişkin endişelerin büyümesine ve birçok ülkenin karantina önlemlerini sıkılaştırmasına neden oluyor.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldüFransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar bitcoin bağışlayan Fransız intihar etti

Kongre baskını bağışçısının sır intiharı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.