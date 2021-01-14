DSÖ uzmanları Vuhan'a ulaştı

Uzmanlar, Çinli bilim insanlarıyla birlikte pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2'nin kökenine ilişkin araştırmalarda bulunacak.

Singapur üzerinden ülkeye gelen ekibin, iki hafta süreyle karantina altına alındığı belirtiliyor. DSÖ ekibinin bu ay başında ülkeye gelmesi planlanıyordu ancak seyahat Çin tarafından geciktirilmişti.

ABD, Çin'i salgının boyutlarını ilk ortaya çıktığı anda saklamakla suçluyor. Pekin bunun üzerine DSÖ'nün bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini talep etmiş ancak daha sonra ziyaretin şartlarını eleştirmişti.

8 AY SONRA İLK ÖLÜM

Öte yandan Çin'de günlük vaka sayısında 10 ay içindeki en büyük artış dün kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 13 Ocak tarihinde 138 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Bir önceki gün aynı rakam 115 olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs ortasından bu yana da Çin'de ilk kez bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Şubat 2021 tarihinde Çin Yeni Yılı kutlanacak ve milyonlarca insan yeni yıl tatili nedeniyle memleketlerine gitmek üzere yola çıkacak. Çin'de tatil nedeniyle salgının yeniden patlak vermesinden endişe ediliyor.