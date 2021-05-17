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DSÖ: Uzun çalışma saatleri öldürüyor

17.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 194 ülkeden topladığı verilerle yaptığı ve 2000-2016 arasını kapsayan araştırması, uzun çalışma saatlerin ölüm nedeni olduğunu tescilledi.

DSÖ: Uzun çalışma saatleri öldürüyor

Bu ilk küresel araştırmaya göre 2016'da 745 bin kişi uzun çalışma saatlerinin kurbanı oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok iş yeri evden çalışma modelini benimser, hatta bazı büyük şirketler pandemi bittikten sonra dahi bu şekilde devam edeceğini açıklarken mesai saatlerinin daha uzadığı ve çalışanların sömürüldüğüne dair araştırmalar da var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de uzun çalışma saatleri ile can kayıpları arasındaki ilişkinin incelendiği ilk küresel çaplı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Environment International dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2016'da uzun çalışma saatlerine bağlı olarak 745 bin kişi kalp krizi ve farklı kalp hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu oran 2000 yılında yaklaşık yüzde 30 daha düşüktü.

194 ülkeden elde edilen verilerin incelendiği araştırma, haftada 35-40 değil de en az 55 saat çalışmanın kalp krizi riskini yüzde 35, iskemik kalp hastalıkları riskini de yüzde 17 artırdığını ortaya koydu.

DSÖ'nün Çevre, İklim ve Sağlık Departmanı direktörü Maria Neira, "Haftada 55 saat ya da daha fazla çalışmak sağlık için ciddi bir tehlike. Bu araştırmadan elde edilen bulgularla eyleme geçilmesini, çalışanların korunmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın bir diğer sonucu da uzun çalışma saatlerine bağlı olarak ölenlerin yüzde 72'sinin erkek ve orta yaşlı olması. Bu da ölümlerin büyük oranda çalışılırken değil emeklilik döneminde yaşandığı anlamına geliyor.

Araştırma, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde (Çin, Japonya ve Avustralya dahil) yaşayanların uzun çalışma saatlerinden en çok etkilenen grup olduğunu da ortaya koydu. Özellikle Japonya'da 'karoshi' olarak bilinen 'aşırı çalışmaya bağlı ölümlerin' oranı çok yüksek.

2000-2016 yılları arasını kapsayan araştırmada haliyle koronavirüs pandemisine bağlı şartlar dahil edilmedi ama yine de DSÖ yetkilileri uzaktan çalışma modeliyle ilgili işverenleri uyarmayı ihmal etmedi, "Pandemi, çalışma saatlerinin haddinden fazla uzatılması akımını besleyebilecek gelişmeleri hızlandırıyor" hatırlatması yaptı.

DSÖ çalışanlarından Frank Pega da çalışma saatlerini standart sürelerde tutmanın çalışanın verimini artıracağını söyleyip 'ekonomik krizden geçilen bu dönemde çalışma saatlerini daha da uzatmamanın işverenin kendi yararına' olacağının altını çizdi.

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