DSÖ: Uzun çalışma saatleri öldürüyor

Bu ilk küresel araştırmaya göre 2016'da 745 bin kişi uzun çalışma saatlerinin kurbanı oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok iş yeri evden çalışma modelini benimser, hatta bazı büyük şirketler pandemi bittikten sonra dahi bu şekilde devam edeceğini açıklarken mesai saatlerinin daha uzadığı ve çalışanların sömürüldüğüne dair araştırmalar da var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de uzun çalışma saatleri ile can kayıpları arasındaki ilişkinin incelendiği ilk küresel çaplı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Environment International dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2016'da uzun çalışma saatlerine bağlı olarak 745 bin kişi kalp krizi ve farklı kalp hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu oran 2000 yılında yaklaşık yüzde 30 daha düşüktü.

194 ülkeden elde edilen verilerin incelendiği araştırma, haftada 35-40 değil de en az 55 saat çalışmanın kalp krizi riskini yüzde 35, iskemik kalp hastalıkları riskini de yüzde 17 artırdığını ortaya koydu.

DSÖ'nün Çevre, İklim ve Sağlık Departmanı direktörü Maria Neira, "Haftada 55 saat ya da daha fazla çalışmak sağlık için ciddi bir tehlike. Bu araştırmadan elde edilen bulgularla eyleme geçilmesini, çalışanların korunmasını sağlamak istiyoruz" dedi.