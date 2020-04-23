DSÖ: Virüs uzun süre bizimle olacak

Koronavirüs krizinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı son günlerde, virüsün yayılma hızının yavaşladığı bazı ülkeler, kısıtlama önlemlerinde bir takım istisnaları devreye sokmaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahatlamak için henüz erken olduğu görüşünde.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs kriziyle mücadelenin henüz sona ermekten çok uzak olduğunu belirterek, "Yanılmayın. Daha gidecek çok yolumuz var. Virüs daha uzun süre bizimle olacak" dedi Ghebreyesus ayrıca "Birçok ülke halen salgının erken safhalarında. Ve bu salgından erken etkilenenler şimdi vakaların yeniden güçlendiğini görüyor" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün değerlendirmeleri ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörünün Amerikan halkına önümüzdeki kış mevsiminde ikinci bir dalgaya hazır olmaları gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan ABD'de şu ana dek 47 bin kişi yaşamını yitirirken, 840 bin kişiye de virüs bulaştı. Dünya genelinde ise DSÖ'ye göre 2 milyon 475 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, 169 bin kişi yaşamını yitirdi.