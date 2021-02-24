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DSÖ 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

24.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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DSÖ 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Çin'in Vuhan kentinde Covid-19'un kaynağına ilişkin incelemelerde bulunan DSÖ ekibinin kapsamlı raporunun birkaç hafta içerisinde yayınlanacağını söyledi.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ uzmanlarının incelemelerine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Dr. Berdyklychev, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un geçen 12 Şubat'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Covid-19 virüsünün kaynağını araştıran bağımsız uzman ekibinin Çin’e gerçekleştirdiği seyahati tamamladığını, ekibin Avusturalya, Danimarka, Almanya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnamlı uzmanları içeren uluslararası bir ekip olduğunu belirttiğini hatırlattı.

'VİRÜSÜN KAYNAĞI HAKKINDA NİHAİ BİLGİ YOK'

Dr. Berdyklychev, Çin'e giden ekibin yakın zamanda paylaşılacak özet rapor üzerinde çalıştığını belirterek, "Kapsamlı raporun da birkaç hafta içerisinde yayınlanmasını beklemekteyiz. Halka açık olarak paylaşılacak raporları dört gözle bekliyoruz. Özet rapor yayınlandığında DSÖ, uluslararası ekibin tüm üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyecektir. Mevcut rapor, göreve gitmiş olan ekibin bulgularını özetlemektedir, virüsün kaynağı hakkında nihai bilgi içermemektedir. Rapor; öğrenilenleri özetleyecek, eksik birtakım bilgileri giderecek ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için sonraki adımları belirleyecektir.

Öğrendiklerimize dayanan çalışmalar devam edecektir ve gelecekte başka görevler de gerçekleştirilebilir. DSÖ Genel Direktörü, 11 Şubat tarihinde 'bazı hipotezlerin reddedilip reddedilmediğine dair sorular gelmiştir. Tüm hipotezlerin hala masada olduğunu ve daha fazla çalışma gerektirdiğini belirtmek isterim' demiştir. Ekip, hangi hipotezlerin dahil edileceğine mevcut bilimsel kanıtları ve bulguları dikkate alarak karar vermiştir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Dr. Berdyklychev, Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleye ilişkin, "Türkiye, sağlık hizmetlerinin Covid-19 vakalarını yönetme ve başa çıkma konusundaki kapasitelerini ortaya koyan göstergelere sahip. Ayrıca Türkiye'nin başka güçlü yönleri, iyi organize edilmiş filyasyon ekipleri ve büyük bir nüfusu kademeli olarak aşılama kapasitesi. Geriye kalan önemli zorluklardan biri, ülkede SARS-CoV-2 varyantlarının daha fazla yayılmasını tespit etmek, izlemek ve önlemektir" diye konuştu.

'SALGININ BİTİŞ TARİHİNE İLİŞKİN KESİN BİLGİ YOK'

Dr. Berdyklychev, Covid-19'a karşı güvenli bir şekilde toplum bağışıklığı elde etmek için tüm nüfusa yayılan toplam virüs miktarını azaltmak adına nüfusun önemli bir kısmının aşılanması gerektiğine işaret ederek, "Toplum bağışıklığına yönelik çalışmaların amaçlarından biri, aşılanamayan incinebilir grupları (örneğin aşıya karşı alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunları olan grupları) güvende tutmak ve hastalıktan korumak. Genel olarak yüksek oranda aşı kapsamı, hepimizin güvende olduğu anlamına gelmemekte.

Genel nüfusta aşı kapsamı yüksek olsa bile, alt nüfuslarda kızamık hastalığının kümelenme örneklerini görmüştük. Genel bir istatistiğe odaklanmak yerine, mantıklı ve hedef odaklı bir yaklaşım için Covid-19 bulaşı hakkındaki bilgilerimizden yararlanmalıyız. DSÖ’nün koronavirüsün ne zaman biteceğine dair kesin bir bilgisi yoktur. Benzer şekilde önceki pandemi virüsleri (örn. A1H1N1) hala nüfusta mevcuttur; ancak bu virüs mevsimsel grip aşısı kapsamına dahildir" ifadesini kullandı.

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