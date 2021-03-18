DSÖ 'yaptırın' dedi ama o aşıdan biri ölüm daha gerçekleşti

Reuters’a göre ajans, söz konusu kadının kanındaki trombosit oranının düşük olduğunu, hem büyük hem de küçük damarlarında tıkanıklık tespit edildiğini ve kanama olduğunu bildirdi.

AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması yaşanması nedeniyle Avrupa’daki bazı ülkelerde aşının kullanımı geçici olarak askıya alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşı yaptırmakla kan pıhtılaşması arasında nedensel bir ilişki olduğunun doğrulanmadığını vurguladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını vurgulayarak, kan pıhtılaşması ve pulmoner emboli vakalarının aşı ile ilişkili olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.

AstraZeneca şirketi de dün bir açıklama yaparak, güvenlik verilerinin gözden geçirilmesi sonucu aşı ile kan pıhtılaşması riskinin arttığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

