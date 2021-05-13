DSÖ'ye eleştiri: Salgın engellenebilirdi

Raporda, "Panel (2020) şubat ayını salgının önlenmesi için kaybedilen bir fırsat olarak görüyor. Çünkü pek çok ülke virüsü kontrol altına almak için daha sıkı önlemler almak yerine bekleyip görmeyi tercih etmişti." hatırlatılmasında bulunuldu.

Panel ayrıca, DSÖ'nün Covid-19'u küresel salgın ilan etmek için 11 Mart 2020'ye kadar beklemesine tepki gösterdi.

Eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın eş başkanlığını yaptığı, "Salgın Hazırlık ve Müdahale Bağımsız Paneli" raporunda, DSÖ'nün salgında aldığı kritik kararlar eleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan 'bağımsız panel', salgının dünyanın hızlı tepki vermediği "önlenebilir" bir felaket olduğunu bildirdi.

Pandemiye hazırlık ve müdahale için yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, "Covid-19 küresel bir felaket olmaya devam ediyor. Daha da kötüsü, bu önlenebilir bir felaketti. Bu nedenle panelin tavsiyeleri acil ve hayati önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

"ZİNCİRİN HER NOKTASINDA ZAYIF HALKALAR TESPİT EDİLDİ"

Küresel liderlerin salgın sürecindeki tutumunun kınandığı raporda, Covid-19'un sona erdirilmesi ve gelecekte benzeri salgınların yaşanmaması için köklü reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Covid-19'a karşı hazırlık ve müdahalede "zincirin her noktasında zayıf halkalar tespit edildiği" vurgulanan raporda, "Uyarı sistemi çok yavaş ve çok silikti. DSÖ yeteri güce sahip değildi. (Salgına) müdahale şekli ise eşitsizlikleri şiddetlendirdi. Küresel siyasi liderlik de yoktu." görüşü savunuldu.

"DSÖ GÜÇLENDİRİLSİN"

Panel Eş Başkanı Clark, Covid-19'un her gün binlerce can almaya devam ettiğini ve açtığı sosyal ve ekonomik yaraların çok derin olduğunu vurgulayarak "Panelimiz bu salgının önlenebilir bir felaket olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.