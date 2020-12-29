DSÖ: Yeni pandemiler patlak verebilir

Örgüt, yeni pandemilere karşı uyardı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisinin "ikinci ve üçüncü dalgalarının" henüz kontrol altına alınmadığı uyarısında bulundu.

Aynı zamanda epidemiyoloji doktoru olan DSÖ uzmanı Bruce Aylward, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Bir sonraki şöyle dursun, daha mevcut pandemi için bile yeterince hazırlıklı değiliz" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün tıbbi acil durumlardan sorumlu direktörü Michael Ryan da, yeni pandemilerin patlak verme tehlikesine dikkat çekti. Yeni tür koronavirüsün dünya çapında, "aşırı derecede hızlı" yayıldığını anımsatan Ryan, bunun bir "uyarı alarmı" niteliğinde olduğunu söyledi. Ryan, "Belki de çok daha şiddetli olan bir şeye karşı kazırlık yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, gelecekteki tehlikelerin bertaraf edilmesi noktasında hazırlıklı olunması için daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları bir süredir dünya genelinde artışta. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, salı günü öğleden sonra itibarıyla, dünya genelinde toplam 81 milyon 392 binin üzerinde vaka kayıt altına alınmış bulunuyor. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 777 bin 549.

AFP,DW / BÜ,ET

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