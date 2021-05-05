DSÖ yeni "salgın istihbarat merkezi" kuruyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, merkezin, Almanya'nın başkenti Berlin'de kurulacağını ve dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarıyla çalışacaklarını söyledi.

Ghebreyesus, merkezin kurulması için çalışmaların geçen yıldan bu yana devam ettiğine dikkati çekerek "Kovid-19'un derslerinden biri de liderlerin bilinçli halk sağlığı kararları vermelerine yardımcı olmak için dünyanın veri analizinde önemli bir sıçrama yapmaya ihtiyaç duymasıdır." ifadesini kullandı.

Toplantıya video-mesaj yoluyla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Mevcut Kovid-19 pandemisi bize, (gelecekteki) pandemi ve salgınlara karşı birlikte mücadele etmemiz gerektiğini öğretti." dedi.

Merkel, Berlin'de DSÖ kontrolündeki yeni merkezin çeşitli devlet, akademik ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla küresel salgınları önleme platformu olacağına işaret etti.

Salgına karşı mücadelede yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilerin potansiyellerinden yararlanılması, çeşitli veri kaynaklarının birleştirilmesi ve birden çok disiplinde iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Daha iyi veri ve daha iyi analitik, daha iyi kararlar almamızın önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.