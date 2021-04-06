DSÖ'den aşı dağıtımındaki adaletsizliğe eleştiri

Bazı ülke liderlerinden de aşı dağıtımındaki adaletsizliğe ilişkin eleştiri geldi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliği sert biçimde eleştirdi. Covid-19 pandemisinin akut evresini sona erdirmenin yolunun aşı üretimini artırmak ve adil dağıtım sağlamak olduğunu ifade eden Tedros, "Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ve risk grubunda bulunanların tamamen aşıdan yoksun kalmaları gülünç" diye konuştu.

Tedros, DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (GAVI) ortak girişimi olan COVAX'ın son altı hafta içinde 86 ülkeye 36 milyon doz aşı gönderdiğini söyledi.

"Aşı apartheid"ı eleştirisi

Tedros'un COVAX programı çerçevesinde iki haftaya kadar aşı gönderileceğini açıkladığı Güneybatı Afrika ülkesi Namibya'nın Devlet Başkanı Hage Geingob, diğer ülkeler aşıya erişim sağlarken bazı ülkelerin hâlâ aşı bekliyor oluşunu "aşı apartheid"ı olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Geingob, "iyi dostlarımız" olarak nitelendirdiği Hindistan ve Çin'den aşı gönderildiğini, diğer aşılar için ise depozitolarını ödedikleri halde hâlâ beklemede olduklarını söyledi.