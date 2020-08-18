DSÖ’den "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarı

Tedros, ''herkes güvende olana dek kimse güvende değil'' dedi.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), "aşı milliyetçiliği" uyarısı geldi. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'a karşı geliştirilecek etkili ve güvenli bir aşının üretimine başlandıktan sonra, yalnızca belirli ülkelerdeki insanları korumaya yönelik olmaması gerektiğini söyleyerek; dünyadaki herkesin bağışıklık kazanması gerektiğini vurguladı. "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil" diyen Tedros, stratejik ve küresel hareket etmenin her ülkenin ulusal yararına olduğunun da altını çizdi.

Tedros, aşı konusunda yaşlılara ve risk grubunda olanlara öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Daha fazla işbirliği çağrısı

Pandemiyle mücadele için milyarlarca doz aşı gerektiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, dünya çapında aşının ulaşılabilir olması için ülkelerin ve araştırmacıların yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine de dikkat çekti. Tedros, ayrıca tüm üye ülkelere bir mektup göndererek COVAX isimli ortak aşı çalışmasına dahil olmalarını istediğini söyledi.