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DSÖ'den Avrupa'ya koronavirüs uyarısı

16.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

DSÖ, Avrupa'da vaka sayılarının Mart ayındaki zirvenin üç katına ulaştığına dikkat çekerek önlemlere titizlikle devam edilmesi uyarısı yaptı.

DSÖ'den Avrupa'ya koronavirüs uyarısı

Dünya çapında vaka sayısı ise 40 milyona yaklaştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Avrupa'da salgına karşı verilen mücadelenin olası bir ihmalkarlıkla sekteye uğramaması konusunda uyardı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Geçtiğimiz hafta Avrupa'da kayda geçen Covid-19 vaka sayısı, mart ayında salgının ilk zirve yaptığı dönemdekinden üç kat fazlaydı" ifadesini kullanarak, ölüm vakalarının azalmasına rağmen hastanelere sevklerin arttığını ve pek çok şehirden, önümüzdeki haftalarda yoğun bakım ünitelerinde kapasite sınırına gelineceğine dair uyarılar geldiğini belirtti.

Ghebreyesus ve diğer DSÖ yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, herkesi koronavirüs önlemlerini ciddiye almaya davet etti. Örgütün Covid-19 uzmanlarından Maria von Kerkhove de, "Biz bunu aşacağız ve bu durumu kontrol altına alacağız" dedi. Uzmanlar, koronavirüs salgını ile mücadele edilirken, bir de buna grip dalgasının eklenmesi durumunda sağlık sistemlerinin sınırlarının zorlanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün grip uzmanı Sylvie Brand, güney yarımkürede bu yıl, ellerin sık sık yıkanması, sosyal mesafe ve maske kullanımı sayesinde, grip dalgasının şiddetinin düşük olduğunu ve aynı durumun kuzey yarımkürede de yaşanmasını umduklarını vurguladı.

Avrupa'da ürkütücü rakamlar

Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 25 bin 86 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve aynı zaman zarfında 122 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede kayda geçen toplam vaka sayısı böylece 834 bin 770'e, Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 303'e yükseldi.

Vaka sayısının büyük bir hızla arttığı bir diğer ülke olan İtalya'da da ilk kez bir günde 10 binden fazla vaka kayıtlara geçti. İtalya Sağlık Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre son 24 saatte 10 bin 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi, 55 kişi de yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansının, ülkelere dair resmi rakamlardan derlediği bilgilere göre dünya çapında şu ana dek 39 milyon 40 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi. Hastalık, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 99 bin 334 kişinin de ölümüne neden oldu. 8 milyondan fazla enfekte ve 218 bine yakın ölüm vakası ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) salgının açık ara en etkili olduğu ülke. ABD'yi Hindistan, Brezilya ve Rusya takip ediyor.

dpa,Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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