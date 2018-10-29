HABER

DSÖ'den çocuklar için kirli hava uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2018 23:44 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 15 yaş altındaki çocukların yüzde 93'ü sağlık ve gelişimlerini ciddi oranda riske atacak kadar kirli hava soluyor - 2016'da, iç ve dış ortamlardaki hava kirliliğinin sebep olduğu akut alt solunum yolları enfeksiyonundan 600 bin çocuğun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'dan fazlasının her gün ciddi oranda zehirli hava soluduğunu ortaya koydu.

DSÖ tarafından hava kirliliği ve çocuk sağlığı üzerine hazırlanan yeni raporda, 2016'da iç ve dış ortamlardaki hava kirliliğinin sebep olduğu akut alt solunum yolları enfeksiyonundan 600 bin çocuğun hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünyada 5 yaş altındaki 630 milyon ve 15 yaş altındaki 1,8 milyar çocuğun, DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerinde ince partikül madde (PM2,5) seviyesine maruz kaldığı bildirilen raporda, dünyada 15 yaş altındaki çocukların yüzde 93'ünün, sağlık ve gelişimlerini ciddi şekilde riske atacak kadar kirli hava soluduğu kaydedildi.

Raporda, dünya genelinde 5 yaş altındaki çocuklardan düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 98'inin, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 52'sinin DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerindeki seviyede kirli havaya maruz kaldığının altı çizildi.

Bu durumun hamile kadınlarda erken doğum veya düşük olasılıklarını yükselttiği vurgulanan raporda, hava kirliliğinin aynı zamanda çocukların nöro gelişimi ve bilişsel yeteneğini de olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Hava kirliliğinin, astım ve çocukluk çağı kanserini tetikleyebildiğine dikkat çekilen raporda, yüksek düzeyde hava kirliliğiyle karşı karşıya kalan çocukların ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık gibi kronik rahatsızlıklar için daha büyük risk altında olabileceği kaydedildi.

Rapor ayrıca, 15 yaş altı bir milyar çocuğun da aralarında olduğu dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının, hava kirliliğine neden olan teknolojiler ve yakıtlarla yapılan yemeklerden kaynaklanan yüksek seviyede ev içi hava kirliliğine maruz kaldığını gösterdi.

Daha düşük seviyelerde bile çocukların akciğer fonksiyonlarına zarar veren hava kirliliğinin, 5 yaş altı çocuklarda görülen 10 ölümden yaklaşık birine yol açtığı belirtilen raporda, hava kirliliğinin çocuk sağlığına yönelik başlıca tehditlerden birini oluşturduğu vurgulandı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kirli hava, milyonlarca çocuğu zehirliyor ve hayatlarını mahvediyor. Bu mazur görülemez. Her çocuğun temiz hava soluması gerekir." dedi.

Çocukların hava kirliliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız olmasının bir nedeninin, yetişkinlerden daha hızlı nefes almaları ve böylece daha fazla kirli hava solumaları olduğu kaydedildi.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar
35 yıllık eşine böbreğini verdi35 yıllık eşine böbreğini verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kirli hava

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Chia tohumu nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı?

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor! İşte o araştırma

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

Kronik prostatit hastalığıyla mücadele için 4KAP testi şart!

PDW nedir? Kan tahlili PDW neden yükselir? Düşük çıkması ne anlama gelir?

PDW nedir? Kan tahlili PDW neden yükselir? Düşük çıkması ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.