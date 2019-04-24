DSÖ'den ebeveynlere ekran uyarısı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), 5 yaşın altındaki çocukların sağlıklı şekilde büyüyebilmeleri için ekran başında daha az vakit geçirmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

DSÖ'nün çocukların ekran başında geçirdiği zamana ilişkin ilk defa yayımladığı kılavuzda, 5 yaşın altındaki çocuklarda obezite ve yaşamlarının ileriki dönemlerinde karşılaşabilecekleri diğer hastalıkların önlenebilmesi için fiziksel olarak aktif olmaları ve yeterli uyku alabilmeleri gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda, bebekler ve küçük çocukların pasif olarak televizyon veya diğer ekranların başında bırakılmaması ve 2 yaşın altındaki çocukların da bilgisayar oyunları da dahil ekran başında sabit olarak zaman geçirmemesi gerektiği ifade edildi.

DSÖ kılavuzunda, 2-4 yaş çocukların ise ekran başında günde 1 saatten fazla vakit geçirmemesi için aileler uyarıldı. Bir yaşından küçük bebeklerin ise herhangi bir şekilde elektronik ekranlara maruz bırakılmamasının altı çizildi.

Sedanter yaşam (fiziksel aktivitenin düzensiz olması ya da olmaması) tarzının zararlarının anlatıldığı kılavuzda, 5 yaşın altındaki çocukların sağlıklı şekilde büyüyebilmeleri, daha kaliteli uyku alabilmeleri ve aktif olarak oyun oynayabilmeleri için ekran başında daha az vakit geçirmek zorunda oldukları uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü, ayrıca 1-4 yaş çocukların daha sağlıklı büyüyebilmeleri ve obezitenin önüne geçilebilmesi için günde en az 3 saat farklı fiziksel aktiviteler yapması için ailelere tavsiyede bulundu.

