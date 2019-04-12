DSÖ'den Ebola virüsü kararı

Adhanom da komitenin tavsiyesini kabul ettiğini belirterek, virüsün şu an itibarıyla uluslararası bir tehdit oluşturmadığını ve gerek duyduğunda komiteyi yeniden toplayacağını belirtti.

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

KDC'deki durumun şimdiye kadar karşılaştıkları en zor Ebola vakası olduğunu vurgulayan Adhanom, ülkede 20'ye yakın silahlı grubun çatışmasının işlerini zorlaştıran en büyük faktör olduğunun altını çizdi.

Ebola ile mücadelede temmuz ayına kadar 148 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduklarını ve şimdiye kadar bunun sadece 74 milyon dolarını toplayabildiklerini aktaran Adhanom, uluslararası topluma, fonun tamamının karşılanması için çağrıda bulundu.

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan ise bir soru üzerine, ülkede son 4 günde 43 kişinin Ebola virüsünden ölmesinin küresel acil durum ilan edilmesini gerektirmediğini kaydetti.

Ryan, bu ölümlerin, DSÖ'nün ülkede erişiminin olmadığı bölgede meydana geldiği bilgisini paylaşarak, virüsle mücadelede karşılaştıkları en büyük engelin erişim olduğuna dikkati çekti.

Yıllardır Ebola'ya karşı mücadelede yer aldığını aktaran Ryan, virüsü "tahmin edilemez ve fena" olarak niteledi.

- Yaklaşık 700 can aldı

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 206 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 140'ının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.