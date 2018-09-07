DSÖ'den Gazze'ye ilaç yardımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına ilaç sevkiyatına başladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, DSÖ'nün psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlık bakanlığına ilaç tedariğine başladığını ifade etti.
Bu tür ilaçların eksikliğinin ciddi sosyal etkileri olduğunu belirten Kudra, ilk sevkiyatın 7 temel ilaç çeşidini ihtiva ettiğini, ikinci sevkiyatın da gelecek hafta içinde yapılacağını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı geçen hafta, şizofren tedavisinde kullanılan klozapin ilacının bulunamaması nedeniyle bazı hastaların hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle pek çok ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşmada sıkıntı yaşanıyor.
Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler
Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi
ABD'li general, kırmızı listede aranan PKK/YPG'li terörist ile görüştü
Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!
Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum