DSÖ'den gençlere koronavirüs uyarısı

Diğer yandan koronavirüsün mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olduğuna dair bulgular var.Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılmasında belirti göstermeyen ya da çok hafif belirti gösteren gençlerin payının büyük olduğunu belirterek gençleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DSÖ'nün Asya-Pasifik bölge sorumlusu Takeshi Kasai, bölgede koronavirüs vakalarının hızla yayılmasında 20, 30 ve 40'lı yaşlarındaki genç insanların önemli rol oynadığını belirterek bu yaş grubundaki pek çok vakanın hafif ya da hiç görünmeyen semptomlar nedeniyle virüs taşıdığının farkına varmadığını ve virüsü bilmeden başkalarına bulaştırdığını kaydetti.

Bu durumun virüsün yaşlılar ya da ön hastalıkları bulunanlar gibi riskli gruplara, yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine ve geri kalmış kırsal bölgelere yayılması riskini artırdığına dikkat çeken DSÖ yetkilisi, özel risk altındaki grupların virüsten korunması için çabaların katlanması gerektiğini kaydetti.

Asya ve Pasifik'ten 27 ülkeyi kapsayan Batı Pasifik bölgesinde şimdiye kadar teyitli 400 bin koronavirüs vakası kaydedilirken 9 bin 300 kişi virüsten yaşamını yitirdi.