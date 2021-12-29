DSÖ'den korona vakalarında "tsunami" uyarısı

Vaka sayılarında patlama yaşanırken ölü sayısında gerileme kaydediliyor.Koronavirüsün Omicron varyantı dünyada hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) vakalarda "tsunami" uyarısı yaptı.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta ve Omicron varyantlarının aynı anda etkili olmasının vakalarda "tsunami" etkisi yarattığını belirterek, "Delta ve Omicron şu an vaka sayılarını rekor seviyelere taşıyan ikiz bir tehdit yaratıyor, ölüm ve hastaneye yatışlarda artışlar kaydediliyor" ifadelerini kullandı.

Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu ve Delta ile aynı zamanda yayıldığını belirten Tedros, bu durumdan büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Zengin ülkelere ellerindeki aşı dozlarını daha adil bir şekilde paylaşmaları çağrısını yineleyen Tedros, söz konusu zengin ülkelerde üçüncü doz hatırlatma aşılarına hız verilmesinin yoksul ülkelerdeki aşı sıkıntısını daha da artırdığını vurguladı.

DSÖ'nün, dünyada her ülke için 2022 ortasına kadar yüzde 70'lik aşılanma oranı hedefi koyduğunu belirten Tedros, bu hedefe ulaşılmasının pandemide akut safhanın sona erdirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkmasının üzerinden iki yıl geçerken dünya çapında 281 milyonu aşkın kişi Covid-19'a yakalandı, 5 milyondan fazla kişi de yaşamını yitirdi.

Omicron karşısında temkinli iyimserlik

Omicron varyantı, başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere vaka sayılarını rekor seviyelere taşırken, varyantın ölüm ve yoğun bakım riskinin daha düşük olduğu yönündeki bulgular temkinli iyimserliğe yol açıyor.

İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen ilk araştırma sonuçlarına dayanan DSÖ epidemiyoloji raporu, Omicron nedeniyle hastaneye yatanların oranında azalmaya işaret ediyor. Raporda, kesin sonuçlara ulaşabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğuna da vurgu yapılıyor.

AFP ajansının derlediği verilere göre 22-28 Aralık tarihleri arasında dünya çapında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 37'lik artışla 6 milyon 550 bine yükselirken ölü sayısı günde ortalama 6 bin 450 ile Ekim 2020 sonrasındaki en düşük seviyeye geriledi.

Ancak vaka sayılarının yüksekliği, karantinaya giren kişi sayısının artmasıyla kilit önem taşıyan alanlarda iş gücü sıkıntısının baş göstermesi ve test kapasitelerinin yetersiz kalması gibi endişeleri beraberinde getiriyor. Pek çok ülke, Covid-19 testi pozitif çıkanlar arasında semptom göstermeyenlerin karantina süresinin kısaltılması gibi önlemleri tartışıyor.

rtr,AFP / BK,ET

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