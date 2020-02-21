DSÖ'den koronavirüs alarmı: Çin dışında hızla yayılıyor

Virüse İran'ın ardından Lübnan'da da rastlandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının artmasının alarm verici olduğunu söyledi. Tedros Cenevre’de yaptığı açıklamada, "Bu salgını kontrol altında tutmak için süre giderek daralıyor" dedi. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen yetkili, "Ama bu şansı şimdi kaçırırsak, işte o zaman ciddi bir sorunumuz olur. Günün birinde geriye bakıp bu zaman aralığını kullanmadığımız için pişman olmamalıyız" dedi.

DSÖ Başkanı, hastalığın ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentiyle bağlantısı olmayanların sayısının giderek arttığını belirterek, İran’da vaka sayısındaki artışa ve Lübnan’da da ilk vakanın tespit edilmesine dikkat çekti. Tedros, "Bütün bu noktalar sıralandığında durum çok endişe verici" dedi.

Tedros kreditör ülkelere de çağrıda bulunarak koronavirüsle mücadele için daha fazla mali yardım talep etti. Tedros’a göre Nisan ayına dek acil önlemler alınması için öngörülen 61,5 milyon doların bugüne dek sadece bir milyon 200 bin doları örgüte gönderildi. Bu para ile sağlık sistemi zayıf ülkelerin olası salgına karşı desteklenmesi planlanıyor.