DSÖ'den koronavirüse karşı işbirliği girişimi

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü kararı memnuniyetle karşıladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 30 ülke koronavirüs salgınına karşı mücadelede işbirliğini artırma kararı aldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsle ilgili aşı, ilaç, tedavi, test ve diğer sağlık teknolojilerinin konusundaki bilgi paylaşımının güçlendirileceğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü kararı memnuniyetle karşıladı.

DSÖ Genel Direktörü hedeflenen işbirliği ve bilgi paylaşımının salgını bertaraf etmek için gerekli olduğunu söyledi. DSÖ ayrıca verilerin koşulsuz olarak paylaşılmasını istedi.

Girişimin en önemli önceliği ise aşı ve tedavi geliştirilmesi olarak belirlendi.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado bu girişimi Mart ayında başlatmıştı. COVID-19 Teknoloji Erişim Havuzu adı verilen girişime Arjantin, Brezilya, Şili, Belçika, Norveç, Pakistan, Meksika, Sudan, Güney Afrika gibi ülkeler katılıyor. Türkiye ve Almanya ise girişimde yer almıyor. Girişimde kuruluşlar da bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden çağrı