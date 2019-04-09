DSÖ'den Libya açıklaması

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin de yaralandığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Sağlık kuruluşları son 3 günde 47 kişinin öldüğünü ve 181 kişinin de yaralandığını rapor etti." dedi.

Jasareviç, ölenler arasında kritik durumdaki sivillere müdahale eden iki doktorun da yer aldığını kaydetti.

Sağlık kuruluşları ile çalışanlara yönelik saldırıların uluslararası insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Jasareviç, bölgedeki sağlık kuruluşlarının saldırılar öncesi her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch, Libya'da resmi gözaltı merkezlerinde 5 bin 700 mülteci ve düzensiz göçmenin bulunduğunu söyledi.

Sözcü Baloch, ülkedeki gayriresmi gözaltı merkezlerinde bu sayının çok daha üzerinde mülteci ve düzensiz göçmenin olabileceğini kaydetti.