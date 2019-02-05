DSÖ'den Libya uyarısı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da sağlık kuruluşlarına yönelik artan saldırılar konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'da 2018-2019 yıllarında sağlık çalışanları ve tesislerini hedef alan 41'den fazla saldırının belgelendiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırılarda, 6 sağlık çalışanı ve hastanın hayatını kaybettiği, 25 sağlık çalışanının yaralandığı, aynı dönemde 7 sağlıkçının da saldırıya uğradığı ifade edildi.

Ülke genelinde devam eden çatışmaların daha fazla sağlık tesisini tahrip ettiğine işaret edilen açıklamada, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Libya genelinde süregelen siyasi kriz nedeniyle sağlık kuruluşlarının yüzde 75'inin kapandığı ya da kısmen hizmet verdiği belirtilerek, sağlık personeli konusunda ciddi sıkıntı yaşandığının altı çizildi.

Libya'da sağlık kuruluşlarına yönelik artan saldırıların "sıklığı ve ölçeği" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu tür saldırıların daha fazla Libyalının hayatını tehlikeye soktuğuna dikkat çekildi.

DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Seyyid Hüseyin ise ülkede çatışan tüm taraflara sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Saldırıların şeklinin sağlık tesislerinin kasten hedef alındığını ortaya koyduğuna vurgu yapan Hüseyin, "Bu, uluslararası hukukun büyük bir ihlali ve ortak insani değerlere karşı saygısızlıktır." görüşünü dile getirdi.

