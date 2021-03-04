DSÖ'den mutasyon uyarısı

Avrupa'da ilk Covid-19 vakası görüldüğünden bu yana üzerinden bir yıl geçmesine rağmen pandemi hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil.

Avrupa ülkelerinin yarıdan fazlası geçen hafta Covid-19 vakalarında artış kaydederken, yeni vaka sayısı DSÖ'ye göre Avrupa bölgesinde yüzde 9 artış gösterdi. İngiltere'de ilk kez görülen mutasyon türü 53 Avrupa ülkesinin 43'ünde tespit edilirken, Güney Afrika mutasyonuna ise 26 ülkede rastlandığı belirtildi. Brezilya mutasyonu ise 15 Avrupa ülkesinde tespit edildi.

Deutsche Welle'nin "Conflict Zone" programına konuk olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, güvenlik tedbirlerinin gevşetilmesine karşı uyarıda bulunarak "Şu an yeniden bir canlanma ve mutasyonların hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz” dedi ve ekledi "İnsanlar kamu sağlığı kısıtlamalarından çok çok yoruldu ve bence bugünkü en önemli öncelik bu."

Kopenhag'dan DW'nin sorularını yanıtlayan Kluge "Salgının hâlâ ortasındayız. Bu nedenle aşılamanın küresel olarak yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere hayat kurtarmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.



