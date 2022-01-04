HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den Omicron'la ilgili "iyi haber"

DSÖ'den Omicron'la ilgili "iyi haber"

04.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ, Omicron varyantının üst solunum yollarını etkilediğini gösteren araştırma sayısının giderek arttığını bildirdi.

DSÖ'den Omicron'la ilgili "iyi haber"

DSÖ yetkilisi Dr. Mahamud, bunu "iyi bir haber" olarak nitelendirdi.Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantı Omicron tüm dünyada hızla yayılmayı sürdürürken Dünya Sağlık Örgütü'nden varyantın semptomlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

DSÖ'nün Vakalar Birimi Direktörü Abdi Mahamud, Omicron varyantının alt solunum yollarından ziyade üst solunum yollarını etkilediğine işaret eden araştırmaların sayısının giderek arttığını ve bunun "iyi bir haber" olduğunu söyledi. Pandeminin başında Türkiye'de de uygulanan Çin üretimi Sinovac aşısı ile ilgili de konuşan DSÖ yetkilisi, "Bizim öngörülerimiz Sinopharm ve Sinvac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağı yönünde" dedi.

"Karar ticari sektöre bırakılamaz"

Mahamud, Omicron varyantına karşı ayrı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı yönündeki bir soruyu da "Bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Ancak bu yöndeki karar tek başına ticari sektöre bırakılamaz, küresel bir koordinasyon gerektirir" vurgusu yaptı.

Dördüncü doz aşı ile ilgili de açıklama yapan yetkili, bunun yerine Temmuz ayına kadar dünyada yüzde 70 aşılama hedefine ulaşılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

"Son dalga olabilir"

Omicron varyantı ile ilgili benzer bir açıklama da Danimarka'dan geldi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyoloğu Tyra Krause Danimarka medyasına açıklamasında Omicron varyantının hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini belirterek "Omicron sağlık sistemimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken her şey Delta'dan daha hafif olduğuna işaret ediyor" şeklinde konuştu. Uzman, Aralık ayının sonunda Covid-19 teşhisiyle hastaneye başvuran 93 kişiden beşinden daha azının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti. Krause, "Bizi pandemiden kurtaracak şey bu olabilir, bu son dalga olabilir" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı: Köprü olabilir

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise açıklamasında Omicron'un pandemiden endemiye geçiş sürecinde "muhtemel bir köprü" olabileceğini belirtti. Lauterbach, "Ancak Omicron varyantının aşısızlar üzerinde nasıl bir seyre yol açtığı konusunda kesin bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu. Lauterbach verilerin Omciron'un Delta varyantının daha az tehlikeli olduğuna işaret ettiğini ifade ederek "Tünelin ucunda ışık görünüyor, ancak bunun aşısızlar için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor" dedi.

Almanya'nın önde gelen uzmanları da Omicron dalgasının "daha hafif" geçebileceği yönünde görüş bildirmişlerdi. Ünlü Alman Virolog Christian Drosten, Deutschlandfunk radyosunda yaptığı açıklamada Omicron'un "büyük olasılıkla hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini" söylemiş, bir diğer Virolog Hendrik Streeck ise "hafif bir dalga" yaşanacağına dair umutlu olduğunu belirtmişti.

Dünyada hızla yayılan Omicron varyantının kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmesi bekleniyor.

Reuters,dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia!

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.