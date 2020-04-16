DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik alanlarda alınan tedbirlere gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, böylece durumun mevcut halinden daha da kötüye gidebileceğine işaret ederek dikkatli olma çağrısında bulundu.

Yayılma zincirini tespit etme şartı

DSÖ Başkanı, Cenevre’de Birleşmiş Milletler’de görevli diplomatlara hitaben yaptığı haftalık konuşmasında, koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılması öncesinde ulusal hükümetlerin ilk olarak salgının yayılmasının kontrol altına alındığından emin olması gerektiğine vurgu yaptı. Salgının kontrol altına alınmış olması ile kastedilenin de sorumlu sağlık dairelerinin yayılma zincirinin halkalarını ve çıkış noktasını tespit edebilmesi olduğunu belirtti.

DSÖ Başkanı, ikinci koşulunsa yeni vakaların hızla tespit edilmesi, söz konusu kişilere test uygulanması, gerekliyse izolasyona gidilmesi ve tedavi görmesi olduğunu kaydetti. Virüsün bulaştığı kişilerin geriye dönük takibinin mümkün olması şartını da sözlerine ekledi.