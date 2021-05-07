HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den Sinopharm'a acil kullanım izni

DSÖ'den Sinopharm'a acil kullanım izni

07.05.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in ürettiği Sinopharm aşısına acil kullanım izni verdi.

Kararın Birleşmiş Milletler'in aşılama programı Covax'ın uluslararası aşı kampanyasını hızlandırabileceği belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım izni verdi. DSÖ Genenel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşının DSÖ'nün güvenlik, etkinlik ve kalite bakımından kullanım izni verdiği altıncı aşı olduğunu belirtti.

Sinopharm, DSÖ'den izin alan ilk Çin aşısı oldu.

Bu kararın Birleşmiş Milletler'in uluslararası aşılama programı olan Covax'ın aşı kampanyasını hızlandırabileceği belirtiliyor. Çin birçok yoksul ülkede aşılamayı mümkün kılan programa Şubat ayında 10 milyon doz temin etme sözü vermişti.

Çin'in ürettiği Sinovac, Rusya'nın ürettiği Sputnik V ve ABD'nin ürettiği Novavax DSÖ'nün incelemelerini sürdürdüğü ve henüz kullanım izni bekleyen diğer aşılar. DSÖ'nün aldığı kararın Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülke açısından bir önemi bulunmuyor, zira buralarda aşıların kullanım iznine başka yetkili birimler karar veriyor. Ancak bilimsel inceleme kapasitesi bulunmayan ülkeler açısından DSÖ'nün kalite kontrolü önemli bir dayanak oluşturuyor.

Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca ve Moderna DSÖ'nün daha önce acil kullanım izni verdiği aşılar arasında yer alıyor. Tedros Çin aşısı Sinopharm'ın uygulanmasına 18 yaş üstü için izin verildiğini ve iki doz uygulanması gerektiğini söyledi. Aşının etki oranını yüzde 79 olarak tespit edildi.

Şu anda AstraZeneca 166, Pfizer-BioNTech 94, Moderna 46, Sinopharm ise 42 ülkede kullanılıyor. Çin'in yanı sıra Sinopharm aşısını kullanan ülkeler arasında Cezayir, Kamerun, Mısır, Macaristan, Irak, İran, Pakistan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Seyşeller bulunuyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
DSÖ’den çağrı: ABD’yi örnek alınDSÖ’den çağrı: ABD’yi örnek alın
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.