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DSÖ'den üçüncü dalga uyarısı

22.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den üçüncü dalga uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı uyardı.

Uzman, Avrupa'nın ik dalgaya tepksinin "eksik" kaldığını söyledi.Avrupa ülkeleri koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasını sıkılaştırılan önlemlerle atlatmaya çalışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi.

Örgütün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini pandeminin üçüncü dalgasına karşı uyardı. Nabarro, "İlk dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler" dedi. İsviçre medyasına açıklamalarda bulunan DSÖ yetkilisi, "Şimdi ikinci dalga ile karşı karşıyalar. Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız" diye uyardı.

Güney Kore gibi enfeksiyon vaka sayılarını kontrol altına almayı başarmış Asya ülkelerini örnek gösteren Nabarro, herkesi önlemleri uygulamaya çağırdı. Yetkili, "İnsanlar çok angaje durumda, virüsün yayılmasını zorlaştıracak şekilde hareket ediyorlar. Sosyal mesafelerini koruyor, maske takıyor, hasta olduklarında izole oluyor, ellerini ve yüzlerini yıkıyorlar. Risk gruplarını koruyorlar" diye konuştu.

DSÖ'nün Covid-19 özel temsilcilerinden Nabarro, Avrupa ülkelerinin hükümetlerine enfeksiyon sayıları düşük seviyede seyredene kadar önlemleri yürürlükten kaldırmama çağrısı yaptı ve "Sayılar düşene ve düşük seyredene kadar beklemek gerekiyor" dedi.

Avrupa'da yaz aylarında azalan enfeksiyon sayıları sonbaharla birlikte artışa geçti. Almanya ve Fransa'da cumartesi günü toplam vaka sayısı 33 bin dolayında olurken, İsviçre ve Avusturya'da günlük vaka sayıları binlerle ölçülüyor. Türkiye ise son olarak günlük yeni hasta sayısının 5 bin 532 olduğunu duyururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ağır hasta sayısının dört ay içinde sekiz kat arttığını belirtti. Bakan, evde kalma çağrısını tekrarladı. Artan vaka sayıları nedeniyle Avrupa'nın birçok ükesinde sıkı karantina önlemleri uygulanıyor.

Reuters/BÖ,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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