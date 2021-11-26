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DSÖ'den yeni Güney Afrika varyantı konusunda çağrı

26.11.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli ülkelerden açıklamalar geldi.

DSÖ'den yeni Güney Afrika varyantı konusunda çağrı

Endişeler artarken ülkeler birbiri ardına yeni seyahat önlemleri açıklıyor.Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı belirtilen ve bu nedenle bulaş riskinin yüksek olmasından endişe edilen"B.1.1.529" kodlu yeni tür koronavirüs, dünyayı alarma geçirdi.

Çok sayıda ülke art arda seyahat kısıtlaması kararı alırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelere seyahat kısıtlamaları konusunda aceleci davranmama çağrısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Örgüt'ün Cenevre'deki merkezinde yaptığı açıklamada, uzmanların yeni virüsü değerlendirmek ve "endişe varyantı" kategorisine dahil olup olmadığına karar vermek için kapalı kapılar ardında bir araya geldiğini ifade etti.

DSÖ'nün ülkeleri, "risk temelli ve bilimsel bir yaklaşım" sergilemeye çağırdığını söyleyen Lindmeier, virüsün bulaş riskinin ve aşıların bu varyanta karşı etkinliğinin belirlenebilmesinin birkaç hafta sürebileceğini kaydederek varyantın şu ana kadar 100 dizisinin bildirildiğini açıkladı.

DSÖ epidemiyoliji uzmanı Maria van Kerkhove de, "Henüz bu varyant hakkında fazla bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz bu varyantın pek çok mutasyonu olduğu" ifadelerini kullandı.

Dünya Turizm Organizasyonu'ndan uyarı

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) tarafından yapılan açıklamada, ülkeler seyahat kısıtlaması uygulayacaklarsa bunu "bugün" yapmaları gerektiği belirtildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili "Benim tavsiyem bu kararın bugün alınması gelecek hafta değil. Çünkü biz beklerken bulaşmaya devam ediyor ve bir hafta sonra çok geç olabilir ve kısıtlama uygulamanın anlamı da kalmaz" dedi.

Seyahat kısıtlamaları

Ancak varyantla ilgili endişenin artması üzerine çok sayıda ülke Güney Afrika ve komşu ülkeleriyle uçuşlarını sınırlandırdı.

Son olarak İspanya Salı gününden itibaren Güney Afrika ve Botsvana’dan uçuşları sınırlandırdı.

Almanya Sağlık Bakanlığı da, Güney Afrika'nın "virüs varyantı" kategorisine dahil edildiğini duyurdu. Uygulamanın Cumartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydeden Sağlık Bakanı Jens Spahn, Güney Afrika'dan havayolu şirketlerinin sadece Alman vatandaşlarının Almanya'ya dönüşü için uçacağını, ayrıca Güney Afrika'dan dönenlerin tam aşılı olsalar da 14 gün karantinaya girmeleri gerektiğini kaydetti. Spahn, gerekmesi halinde komşu ülkelerden de uçuşlara sınırlama getirilebileceğine işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da Güney Afrika'daki varyant nedeniyle Birlik üyelerine Güney Afrika'dan uçuşların sınırlandırılmasını tavsiye etti. AB'nin tavsiyesi sonrası Avusturya ve İtalya da Güney Afrika'dan uçuşlarını sınırlandırdı.

İngiltere de yeni varyant nedeniyle Güney Afrika ile birlikte Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Esvatini ve Namibya'dan uçuşları sınırlandırdı.

Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'yi "kırmızı ülkeler" listesine alan İsrail de bu ülkelerden seyahat etmek isteyen yabancıların ülkeye giremeyeceğini duyurdu.

Güney Afrika virüsü analiz ediyor

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Perşembe günü 22 vakada bu varyantın tespit edildiğini belirterek başka vakaların da olabileceğine dikkat çekti. Ensitüsü, virüsün genetik yapısını anlamak için varyantın genom analizinin sürdüğünü belirtti.

Enstitü, verilerin sınırlı olmasına rağmen uzmanların yeni varyantın ne olduğunu ve varyantla bağlantılı komplikasyonları anlayabilmek için tüm imkanlarıyla çalıştığını vurguladı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla da "Aslolan, bu görünmeyen düşmanın öngörülemez olduğu" ifadelerini kullanarak Güney Afrikalılara maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve aşı olmaları çağrısı yaptı.

dpa,Reuters / SSB,HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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