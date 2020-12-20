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DSÖ'den yeni tür koronavirüse karşı çağrı

20.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ülkelerini yeni tür koronavirüsün yayılmasını önlemek için tedbirlerini sıkılaştırmaya çağırdı.

Örgüt, virüsün İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü açıkladı.İlk olarak İngiltere'de saptanan ve eskisine kıyasla daha hızlı bulaştığı açıklanan yeni tür koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uyarı geldi.

Örgüt, Avrupa ülkelerini yeni tür koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırmaya çağırdı. Örgütün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni tür koronavirüsün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi. Örgütün bir sözcüsü açıklamasında, "Bulaşmanın yoğun ve yaygın olduğu Avrupa'da, ülkeler kontrol ve önleme tedbirlerini iki katına çıkarmalı" dedi. Örgütün açıklamasına göre, Danimarka'da dokuz, Hollanda'da bir ve Avustralya'da da bir vaka olmak üzere toplam 11 vaka tespit edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türünden kaynaklandığının açıklanmasının ardından Hollanda ülkeden uçuşları bu sabahtan itibaren yasaklamıştı. Belçika'nın da bu gece yarısından itibaren İngiltere’den uçuşları yasakladığı bildirildi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo yasağın en az 24 saat geçerli olacağını duyurdu.

İtalya, Almanya ve Fransa da uçuş yasağını değerlendirmeye aldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün yaptığı açıklamada hükümetin ülkenin güneydoğusunda uygulamaya alınan sıkı tecrit uygulamalarını mutasyona uğramış yeni türün "kontrolden çıkması” üzerine yürürlüğe koyduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen yeni tür koronavirüsün "yüzde 70 daha bulaşıcı" olduğunu açıklamıştı.

AFP,DW/BÖ,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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