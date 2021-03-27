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DSÖ'den yoksul ülkeler için aşı bağışı çağrısı

27.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası toplumu yirmi yoksul ülkeye acil olarak on milyon doz aşı bağışı yapmaya çağırdı.

DSÖ'den yoksul ülkeler için aşı bağışı çağrısı

Örgüt, söz konusu ülkelerin bağış olmaksızın aşıya erişimi olmayacağı uyarısında bulundu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgını tehdidi altındaki yirmi ülkenin henüz mevcut koronavirüs aşılarındanhiçbirine erişim sağlayamadığını açıklayarak bu ülkelere "acil şekilde" aşı bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Zengin ülkelere çağrı yapan DSÖ, bu ülkelerin "sorumluluklarına yaraşır şekilde" davranması gerektiğini ifade etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, söz konusu yirmi dolayındaki ülkenin acilen on milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtti. DSÖ Genel Sekreteri, uluslararası Covax girişiminin bu ülkelere aşı tedariğine hazır olduğunu, ancak dünya genelindeki aşı yarışının tedariği yavaşlattığı uyarısında bulundu.

Mayıs ayının sonuna kadar yoksul ülkelere Covax aracılığıyla 100 milyon dozu Hindistan'da üretilmek üzere 237 milyon doz aşı sevk edilmesi planlanıyordu. Ancak Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) mart ve nisan ayı için öngörülen sevkiyatı durdurması yoksul ülkelere yapılan sevkiyata darbe vurdu. AstraZeneca aşısını üreten SII, yerel piyasaya üretim yaptığı gibi Covax girişimine de aşı sevkiyatı yapıyor. Hindistan hükümeti, ülkedeki büyük aşı ihtiyacını gerekçe göstererek ihracat izinlerini askıya almıştı. Covax'ın verdiği bilgilere göre, mart ile nisan ayı ayları arasında teslim alınması planlanan yaklaşık 90 milyon aşının sevkiyatında gecikmeler yaşanıyor.

İkili anlaşmaların, ihracat yasaklarının ve aşı milliyetçiliğinin piyasanın dengesini bozduğunu ve arz ile talep arasında "büyük dengesizliklere" yol açtığını belirten DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, "10 milyon doz fazla değil ve hiçbir şekilde yeterli de değil" dedi.

AFP,Reuters/BÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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